Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда қимматбаҳо метал нархи ўсишда давом этмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
ҚР Миллий банки маълумотларига кўра, 12 февраль ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 79 829,84 тенгега баҳоланган.
Ўтган ҳафта қимматбаҳо металнинг нархи 77 346,35 тенгени ташкил этди.
Йил бошидан бери нарх 8905,1 тенгега ошди.
Январь ойи охирида бир грамм олтин нархи 89 002,60 тенгега етди.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон бозорларида олтин нархи бир кун олдин янги рекорд даражага етди. Январь ойида геосиёсий вазиятнинг кескинлашиши фонида троя унцияси нархи 4600 доллардан 5600 долларгача кўтарилди.
Таҳлилчилар нархларнинг ошишини глобал кескинликнинг кучайиши, жумладан, Эрондаги норозилик намойишлари, АҚШнинг Венесуэладаги операцияси ва АҚШ ва Европа ўртасидаги савдо тарифлари бўйича кескинликлар билан боғлайдилар.