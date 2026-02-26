09:55, 26 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Сўнгги бир ҳафта ичида қимматбаҳо металнинг нархи ошди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий банк маълумотларига кўра, 26 февраль ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 82 542,16 тенгега баҳоланган.
Бир ҳафта олдин нарх 77 543,67 тенгега етди.
Жаҳон олтин бозорида ҳам нархлар ўсиб бормоқда. Reuters маълумотларига кўра, 25 февраль ҳолатига кўра, олтиннинг спот нархи 1,1% га ўсиб, бир унция учун 5202,28 долларни ташкил этди, апрель ойидаги АҚШ фьючерслари эса тахминан 1% га ўсиб, 5226,20 долларни ташкил этди. Йил бошидан бери металл тахминан 20% га ошди.