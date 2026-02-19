10:41, 19 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи сўнгги бир ҳафта ичида пасайиб кетди, деб хабар беради Kazinform.
Миллий банк маълумотларига кўра, 19 февраль ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 77 543,67 тенгега баҳоланган.
Бир ҳафта олдин нарх 79 829,84 тенгега етган эди.
Йил бошидан бери қимматбаҳо метал юқори ўзгарувчанликни намоён этди. Энг юқори чўққиси 30 январда қайд этилди, шунда бир грамм олтиннинг нархи 89 002,60 тенгега етган эди.
Умуман олганда, бутун дунёда олтинга қизиқиш юқорилигича қолмоқда. Жаҳон олтин кенгаши ҳисоботига кўра, геосиёсий ва иқтисодий ноаниқлик шароитида ушбу қимматбаҳо металга бўлган умумий глобал талаб 2025 йилда рекорд даражадаги 5002 тоннага етади.