KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасида янги автомобиль йўли коридори қурилади

    ASTANА. Кazinform — Мўғулистон ва Қозоғистон ўртасидаги энг қисқа автомобиль йўлининг йўналиши аниқланди, қурилади ва фойдаланишга топширилади.

    йўл қурилиши
    Фото: Ғарбий Қозоғистон ҳокимлиги матбуот хизмати

    Ўтган ҳафта Мўғулистон президенти У.Хурэлсухнинг Қозоғистонга давлат ташрифи давомида Баян-Улгий аймоғига оид учта муҳим масала бўйича келишувга эришилди. Бу ҳақда Мўғулистон президенти ташрифи давомида делегация таркибида Қозоғистонга келган Баян-Улгий аймоғи ҳокими Е.Занғар маълум қилди.

    Биринчидан, томонлар Баян-Улгий аймоғи ва Қозоғистоннинг Ўскемен шаҳри ўртасида тўғридан-тўғри авиарейсларни қайта тиклашга қарор қилишди ва тегишли келишувни имзоладилар. Бундан ташқари, Мўғулистон Йўл ва транспорт вазирлиги Баян-Улгий аймоғига халқаро рейсларни амалга оширишга рухсат берди.

    Иккинчидан, томонлар Мўғулистон ва Қозоғистон ўртасидаги энг қисқа йўлнинг йўналишини аниқлаш, уни қуриш ва фойдаланишга топшириш тўғрисида келишувга эришдилар.

    Учинчидан, томонлар Баян-Улгий аймоғида Қозоғистон Республикаси консуллигини очиш бўйича келишувга эришдилар.

    Эслатиб ўтамиз, 21 апрель куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухни Ақордада кутиб олди.

    Йўл Йўл қурилиши Мўғулистон Ташқи сиёсат
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф