Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасида янги автомобиль йўли коридори қурилади
ASTANА. Кazinform — Мўғулистон ва Қозоғистон ўртасидаги энг қисқа автомобиль йўлининг йўналиши аниқланди, қурилади ва фойдаланишга топширилади.
Ўтган ҳафта Мўғулистон президенти У.Хурэлсухнинг Қозоғистонга давлат ташрифи давомида Баян-Улгий аймоғига оид учта муҳим масала бўйича келишувга эришилди. Бу ҳақда Мўғулистон президенти ташрифи давомида делегация таркибида Қозоғистонга келган Баян-Улгий аймоғи ҳокими Е.Занғар маълум қилди.
Биринчидан, томонлар Баян-Улгий аймоғи ва Қозоғистоннинг Ўскемен шаҳри ўртасида тўғридан-тўғри авиарейсларни қайта тиклашга қарор қилишди ва тегишли келишувни имзоладилар. Бундан ташқари, Мўғулистон Йўл ва транспорт вазирлиги Баян-Улгий аймоғига халқаро рейсларни амалга оширишга рухсат берди.
Иккинчидан, томонлар Мўғулистон ва Қозоғистон ўртасидаги энг қисқа йўлнинг йўналишини аниқлаш, уни қуриш ва фойдаланишга топшириш тўғрисида келишувга эришдилар.
Учинчидан, томонлар Баян-Улгий аймоғида Қозоғистон Республикаси консуллигини очиш бўйича келишувга эришдилар.
Эслатиб ўтамиз, 21 апрель куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухни Ақордада кутиб олди.