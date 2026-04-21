Қасим-Жомарт Тоқаев Мўғулистон Президентини Ақордада кутиб олди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухни кутиб олди.
Аввал меҳмоннинг машинаси Президент саройининг марказий қисмига келиб, узун гилам четида тўхтади. У ерда меҳмонни Қозоғистон Президенти Протокол хизмати ходими кутиб олди. Ухнаагийн Хурэлсухни Ақорда Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди. Бир-бирлари билан саломлашгандан сўнг, меҳмон ва Президент ўз делегацияларини таништирдилар.
Шундан сўнг, олий мартабали меҳмоннинг ташрифи учун тантанали залда саф тортган Фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига табрик нутқи сўзлади.
Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.
Мадҳияларни тинглагандан сўнг, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Мўғулистон Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юрди.
Улар унинг олдига етиб келишганида, меҳмон тўхтади, бошини енгил эгди ва ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари Фахрий қоровул сафи бўйлаб юришди. Кейин улар Фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашишди.
Олий даражадаги музокаралар давомида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади.
Эслатиб ўтамиз, агентлик шарҳловчиси "Қозоғистон-Мўғулистон ҳамкорлиги янги босқичга кирмоқда" номли катта мақола эълон қилган эди.