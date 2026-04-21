Қозоғистон ва АҚШ муносабатлари энг яхши даражада — Жули Стаффт
ASTANА. Кazinform — АҚШ 35 йил давомида Қозоғистонга 100 миллиард доллар сармоя киритди ва бундан кейин ҳам шундай қилади. Бу ҳақда АҚШнинг Қозоғистондаги элчиси Жули Стаффт Jibek Joly телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.
— Ҳозир Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатлар уларнинг умумий тарихидаги энг яхши даражада. Икки мамлакат президентлари бундай муносабатларга сабаб бўлгани қувонарлидир, — деди у.
Бундан ташқари, дипломат кенг қамровли шериклик ривожланаётганини таъкидлади.
— 35 йил олдин АҚШ Қозоғистон мустақиллигини биринчи бўлиб тан олган ва дипломатик алоқалар ўрнатган. Ўша пайтда бизнинг дастлабки ҳамкорлигимиз иқтисодий ва бизнес соҳаларида бўлган. АҚШ Қозоғистонга сармоя киритган. Бизнинг ҳозирги икки томонлама ҳамкорлигимиз эса анча чуқурроқ. У хавфсизлик, маданият ва бошқа соҳаларни қамраб олади. Шунингдек, биз Иброҳим келишуви каби глобал форумларда биргаликда масалаларни муҳокама қиламиз, — деди у.
Бундан ташқари, у инвестиция мавзусига батафсил тўхталди.
— Қозоғистон мустақилликка эришганидан бери Қўшма Штатлар барча соҳаларга жами 100 миллиард доллар сармоя киритди. Бу — жуда катта маблағ. Энергетика секторидан авиация, IТ ва бошқа соҳаларга инвестициялар киритилди. Ишончим комилки, бу давом этади, — деди элчи.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ элчиси билан икки томонлама ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.