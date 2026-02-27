Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ элчиси билан икки томонлама ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Америка Қўшма Штатларининг Қозоғистон Республикасидаги элчиси Жули Стаффтни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Қозоғистон ва Америка ўртасидаги юқори даражадаги интенсив сиёсий мулоқот икки томонлама ва кўп томонлама форматларда кўп қиррали ҳамкорликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшишини таъкидлади.
— Учрашув давомида савдо-иқтисодий ва инвестиция соҳаларида муҳим келишувларни амалга ошириш жараёни муҳокама қилинди. Аниқ натижаларга эришиш учун икки мамлакатнинг соҳа идоралари даражасида яқин ҳамкорликни давом эттириш зарурлиги таъкидланди, — дейилади хабарда.
Қосим-Жомарт Тоқаев ва Жулие Стаффт Тинчлик Кенгаши доирасида интеграция масалалари бўйича фикр алмашдилар.
АҚШ элчиси Қозоғистон томонига Ташкилотнинг эзгу мақсадларини илгари суришда фаол иштирок этгани учун миннатдорчилик билдирди.
