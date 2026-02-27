OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев Сербия Президенти Александр Вучични Ақордада кутиб олди

    ASTANА. Кazinform — Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Сербия Президенти Александр Вучични кутиб олди.

    Тоқаев ва Вучич
    Фото: Ақорда

    Аввал меҳмоннинг машинаси Президент саройининг марказий зинапоясига келиб, узун гилам четида тўхтади. У ерда меҳмонни Қозоғистон Президенти Протокол хизмати ходими кутиб олди. Александр Вучични Ақордада Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди. Бир-бирлари билан саломлашгандан сўнг, меҳмон ва Президент ўз делегацияларини бир-бирлари билан таништирдилар.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    кутиб олиш
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Шундан сўнг, юқори мартабали меҳмоннинг ташрифи учун тантанали залда саф тортган Фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сербия Президенти мадҳияларни тинглаб бўлгач, гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат Байроғи томон юрди.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Улар гилам олдига етиб келишганида, меҳмон тўхтади, бошини бироз эгиб, ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари Фахрий қоровул сафи бўйлаб юришди. Улар Фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашишди.

    Фахрий қоровул
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ҳозирда сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва маданий-гуманитар ҳамкорлик бўйича юқори даражадаги музокаралар бошланди.

    Тоқаев ва Вучич
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    кутиб олиш маросими
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, кеча Сербия Президентини аэропортда Бош вазир Олжас Бектенов кутиб олди.

