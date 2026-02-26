OZ
    Сербия Президенти Александр Вучич расмий ташриф билан Астанага келди

    ASTANА. Кazinform — Сербия Президенти Александр Вучич Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Қозоғистонга расмий ташриф билан келди. Сербия Президентини аэропортда ҚР Бош вазири Олжас Бектенов кутиб олди.

    Фото: Ҳукумат

    Александар Вучичнинг Қозоғистонга расмий ташрифи доирасида сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва маданий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш бўйича олий даражадаги музокаралар режалаштирилган.

    Фото: Ҳукумат
    Фото: Ҳукумат

    Сербия Болқон ярим оролидаги Қозоғистоннинг яқин ва ишончли ҳамкори ҳисобланади.

    Фото: Ҳукумат
    Фото: Ҳукумат

    Дипломатик муносабатларнинг 30 йилида икки мамлакат ўртасида ҳурмат, ишонч ва ўзаро манфаатли шерикликка асосланган дўстона муносабатлар ўрнатилди.

    Фото: Ҳукумат
    Фото: Ҳукумат

    Ўтган йили Қозоғистон ва Сербия ўртасидаги савдо айланмаси 7,6 фоизга ўсди ва 107 миллион доллардан ошди.

    Эслатиб ўтамиз, сербиялик инвесторларга Қозоғистондаги устувор соҳалар таклиф қилинди.

