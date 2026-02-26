Сербиялик инвесторларга Қозоғистондаги устувор соҳалар таклиф қилинди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ва Сербия агросаноат, машинасозлик, IТ, логистика, "яшил" энергия ва фармацевтика соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш ниятида. Бу ҳақда ҚР Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев Қозоғистон-Сербия Ишбилармонлар кенгашининг биринчи йиғилишида маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, Ишбилармонлар кенгаши икки мамлакат ишбилармонлари ўртасида барқарор ва институционал жиҳатдан барқарор алоқаларни ўрнатиш имконини беради.
— Ҳамкорлик учун аниқ асос аллақачон шакллантирилган: Қозоғистон Сербияга металлар, ғалла, нефть-кимё маҳсулотлари, минерал ўғитлар ва озиқ-овқат экспорт қилади. Сербиядан эса машинасозлик маҳсулотлари, дори-дармонлар, озиқ-овқат маҳсулотлари ва технологик ечимлар импорт қилинади, — деди Арман Шаққалиев.
Вазир устувор йўналишларни номлади:
• Агросаноат комплекси ва озиқ-овқат саноати (қайта ишлаш, қўшма ишлаб чиқариш, учинчи бозорларга чиқиш)
• Машинасозлик ва бутловчи қисмлар ишлаб чиқариш
• Рақамлаштириш, IТ ечимлар ва стартап экотизими
• Транспорт ва логистика инфратузилмаси ва мультимодал йўлаклар
• Яшил технологиялар, қайта тикланадиган энергия ва энергия самарадорлиги
• Фармацевтика ва тиббиёт саноати
— Қозоғистон сербиялик инвесторлар учун очиқ. Биз қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун қулай шароитлар, шаффоф ва тушунарли иш қоидалари, институционал қўллаб-қувватлаш ва кенг имкониятлар яратишга тайёрмиз, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, Сербия президенти Александр Вучич 26-27 февраль кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Қозоғистонга расмий ташриф билан келади.