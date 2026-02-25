OZ
    09:08, 25 Февраль 2026 | GMT +5

    Сербия Президенти Александр Вучич Астанага расмий ташриф билан келади

    ASTANА. Кazinform – 26-27 февраль кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Сербия Президенти Александр Вучич Астанага расмий ташриф билан келади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Вучич
    Фото: Ақорда

    Ташриф доирасида олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади.

    Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Сербия муносабатларининг ҳозирги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқалар ҳамда маданий-гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Мустақиллик куни билан табриклади.

    Теглар:
    Сиёсат Қозоғистон Президенти Сербия Ақорда Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
