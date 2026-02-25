09:08, 25 Февраль 2026 | GMT +5
Сербия Президенти Александр Вучич Астанага расмий ташриф билан келади
ASTANА. Кazinform – 26-27 февраль кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Сербия Президенти Александр Вучич Астанага расмий ташриф билан келади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф доирасида олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади.
Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Сербия муносабатларининг ҳозирги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қиладилар.
Сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқалар ҳамда маданий-гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.
