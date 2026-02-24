OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:20, 24 Февраль 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Мустақиллик куни билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Эстония Президентини Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Алан Карис
    Фото: Ақорда

    Табрик телеграммасида Президент Алар Кариснинг ўтган йили Қозоғистонга давлат ташрифи ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришга янги туртки берганини ва икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшганини таъкидлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Алар Карисга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Эстония халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Марказий референдум комиссияси раиси Нурлан Абдировни қабул қилди.

    Теглар:
    Сиёсат Эстония Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!