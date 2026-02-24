15:20, 24 Февраль 2026 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Мустақиллик куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Эстония Президентини Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Табрик телеграммасида Президент Алар Кариснинг ўтган йили Қозоғистонга давлат ташрифи ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришга янги туртки берганини ва икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшганини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Алар Карисга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Эстония халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Марказий референдум комиссияси раиси Нурлан Абдировни қабул қилди.