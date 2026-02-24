OZ
    Президент Марказий референдум комиссияси раиси Нурлан Абдировни қабул қилди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Марказий референдум комиссияси раиси Нурлан Абдировни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев ва Абдиров
    Фото: Ақорда

    — Қасим-Жомарт Тоқаевга республика референдумини ташкил этиш ва тайёргарлик ишлари бўйича ахборот берилди. Президент референдум давомида шаффофлик, қонунийлик ва барча фуқаролар учун тенг шароитлар яратиш зарурлигини таъкидлади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Air Astana компанияси бош ижрочи директорини қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.

