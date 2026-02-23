15:09, 23 Февраль 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Air Astana компанияси бош ижрочи директорини қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Air Astana компанияси бош ижрочи директори Петер Фостерни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда авиация саноатини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Петер Фостер Air Astanaнинг Евроосиёдаги етакчи авиаташувчилардан бирига айланишига катта ҳисса қўшганини таъкидлади.
Суҳбат давомида Қозоғистон ва АҚШ ўртасида тўғридан-тўғри ҳаво қатновларини очиш, шунингдек, ушбу рейсларни амалга ошириш учун узоқ масофага учадиган самолётларни сотиб олиш масалаларига эътибор қаратилди.
Президент маҳаллий авиациянинг рақобатбардошлигини янада ошириш зарурлигини таъкидлади.
