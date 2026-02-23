Президент Грузия Ички ишлар вазири Гела Геладзени қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Грузия Ички ишлар вазири Гела Геладзени қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Суҳбат давомида қонуний интизомни таъминлаш ҳамда жиноятчиликка қарши кураш соҳаларидаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
— Президент Грузия Жанубий Кавказда мамлакатимизнинг муҳим ва ишончли ҳамкори эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у икки давлат ўртасидаги муносабатлар қадимий тарихий алоқаларга асосланганини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Гела Геладзе Қасим-Жомарт Тоқаевга Грузия ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг Қозоғистон фуқаролари, жумладан, хорижий сайёҳлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича фаолияти ҳақида ахборот берди.
Қозоғистон ва Грузия Ички ишлар вазирликлари уюшган жиноятчилик, гиёҳванд моддалар савдоси, кибержиноятчилик ва экстремизмга қарши кураш, шунингдек, энг яхши тажриба алмашиш ва мутахассисларни тайёрлаш соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлаш ниятида.
Учрашув давомида Давлат раҳбари Грузия Президенти Михаил Кавелашвили ва Бош вазир Иракли Кобахидзега ўз саломларини йўллади.
