10:16, 22 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистон Президенти Саудия Арабистони Подшоҳлигига табрик телеграммасини йўллади
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Икки муқаддас масжид ҳомийси, Саудия Арабистони Подшоҳи Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд ва Саудия Арабистони Валиаҳд шаҳзодаси, Бош вазир Муҳаммад бин Салмон Ол Саудни Подшоҳлик ташкил топган кун билан табриклади.
Президент Саудия Арабистонини мамлакатимизнинг ислом олами ва Яқин Шарқдаги асосий шерикларидан бири сифатида таъкидлаб, анъанавий дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳидаги кўп қиррали ҳамкорлик халқларимиз манфаатлари йўлида жадал ривожланиб боришига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Саудия Арабистони Подшоҳи ва Валиаҳд шаҳзодасига фаолиятида муваффақиятлар, Саудия Арабистони халқига эса доимий фаровонлик ва барака тилади.