OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:16, 22 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистон Президенти Саудия Арабистони Подшоҳлигига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Икки муқаддас масжид ҳомийси, Саудия Арабистони Подшоҳи Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд ва Саудия Арабистони Валиаҳд шаҳзодаси, Бош вазир Муҳаммад бин Салмон Ол Саудни Подшоҳлик ташкил топган кун билан табриклади. 

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Президент Саудия Арабистонини мамлакатимизнинг ислом олами ва Яқин Шарқдаги асосий шерикларидан бири сифатида таъкидлаб, анъанавий дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳидаги кўп қиррали ҳамкорлик халқларимиз манфаатлари йўлида жадал ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Саудия Арабистони Подшоҳи ва Валиаҳд шаҳзодасига фаолиятида муваффақиятлар, Саудия Арабистони халқига эса доимий фаровонлик ва барака тилади.

    Теглар:
    Саудия Арабистони Табрик Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!