Қозоғистон Президенти Япония Императори Нарухито билан учрашди
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Японияга илк расмий ташрифи Император Нарухито билан учрашувдан бошланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Япония императорига меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди.
Давлат раҳбари Қозоғистон Япония халқи доимо интизом ва матонат намунаси бўлиб келганини таъкидлади. Шунингдек, у икки мамлакатни ўзаро ҳурмат ва турли соҳаларда муваффақиятли ҳамкорликка асосланган азалий дўстона муносабатлар бирлаштириб туришини таъкидлади.
Император Нарухито Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ташрифи Япония ва Қозоғистон ўртасидаги муносабатлар тарихида муҳим воқеа бўлиб қолишини ва икки томонлама муносабатларни янги босқичга олиб чиқишини айтди.
Давлат раҳбари ва Император ўзаро ҳамкорлик масалалари ва халқаро кун тартиби бўйича фикр алмашдилар.
