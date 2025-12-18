OZ
    Қозоғистон Президенти Япония Императори Нарухито билан учрашди

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Японияга илк расмий ташрифи Император Нарухито билан учрашувдан бошланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға алғашқы ресми сапары
    Фото: Ақорда

    Президент Япония императорига меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди.

    Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбари Қозоғистон Япония халқи доимо интизом ва матонат намунаси бўлиб келганини таъкидлади. Шунингдек, у икки мамлакатни ўзаро ҳурмат ва турли соҳаларда муваффақиятли ҳамкорликка асосланган азалий дўстона муносабатлар бирлаштириб туришини таъкидлади.

    Император Нарухито Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ташрифи Япония ва Қозоғистон ўртасидаги муносабатлар тарихида муҳим воқеа бўлиб қолишини ва икки томонлама муносабатларни янги босқичга олиб чиқишини айтди.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға алғашқы ресми сапары
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари ва Император ўзаро ҳамкорлик масалалари ва халқаро кун тартиби бўйича фикр алмашдилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Японияга расмий ташриф билан боргани ҳақида хабар берган эдик.

    Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония Ташқи ишлар бўйича давлат вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.

    Токиода 3,7 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги шартномалар имзоланади.

    Токио Қозоғистон Президентининг ташрифига қандай тайёргарлик кўраётгани ҳақида ёзган эдик.

