    18:10, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Космосга учадиган биринчи қозоқ аёли ким

    ASTANА. Kazinform — Қозоғистонлик Данна Қарағусова Blue Origin компанияси NS-36 тадқиқот миссияси доирасида космосга учади.

    Данна Қарағусова
    Фото: First Media Group

    Blue Origin тадқиқот миссияси 8 октябрь куни космосга учади. Шу тариқа Данна Қарағусова тарихда қозоғистонлик биринчи космик сайёҳга айланади. Шу билан бирга, у Қозоғистон номидан коинотни забт этган биринчи аёлга айланади.

    Данна Қарағусова илгари 25 йилдан ортиқ вақт давомида ивент ва дистрибуция соҳасида ишлаган. У медиа ва ивент-холдинг  - First Media Group асосчиларидан бири.

    — Ҳозирда у ўз-ўзини тартибга солиш соҳасидаги халқаро IТ лойиҳасида иштирок этмоқда. Космик саёҳат ушбу тадқиқот фаолиятининг бир қисми бўлади. Космосда у ўз жамоаси томонидан ишлаб чиқилган технологияларни шахсан синаб кўради, — деб хабар беради First Media Group.

    Данна Қарағусованинг ўзи бу саёҳат унинг кўп йиллик орзуси рўёбга чиқиши йўлидаги қадам бўлганини айтади.

    — Инсоният келажаги коинот билан боғлиқ. Биз технологияларни ишлаб чиқамиз ва имкониятларимизни кенгайтирамиз, янги уфқларни ўрганамиз. Мен учун бу саёҳат кўп йиллик орзуларимнинг бир қисми ва тадқиқот лойиҳасининг муҳим босқичидир, — дейди Данна Қарағусова.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда биринчи марта аёллар экипажи космосга учиши ҳақида хабар берган эдик.

    Коинот Аёллар Туризм
