    16:40, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Аёллар экипажи космосга учишга тайёрланмоқда

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда биринчи марта аёллар экипажи коинотга учади, деб хабар беради Jibek Joly телеканали.

    экипаж аъзолари
    Фото: Jibek Joly

    Экипаж аъзолари — Юлия Бакирова, Асем Қуандиқ, Дарья Комарова ва Линара Жадигерова.

    Тўрт нафари ҳам Аэрокосмик қўмита қошидаги ташкилотлар ходимларидир.

    Улар 10 кунни космик кема нусхасига ўхшаган махсус ер модули-симуляторида ўтказади.

    У космонавт, Қозоғистон қаҳрамони Айдин Аимбетов ташаббуси билан Eurasian Ventures Group компанияси томонидан ишлаб чиқилган.

    Эслатиб ўтамиз, Астанадаги Миллий коинот марказида SANA-1» ноёб тадқиқот лойиҳаси ишга туширилди. Ушбу модул космик парвоз каби таассурот қолдиради.

    Шунингдек, Туркий Давлатлар Ташкилоти ўз байроғини коинотга юбориши ҳақида ёзган эдик.

    Бекабат Узаков
