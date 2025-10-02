16:40, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Аёллар экипажи космосга учишга тайёрланмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда биринчи марта аёллар экипажи коинотга учади, деб хабар беради Jibek Joly телеканали.
Экипаж аъзолари — Юлия Бакирова, Асем Қуандиқ, Дарья Комарова ва Линара Жадигерова.
Тўрт нафари ҳам Аэрокосмик қўмита қошидаги ташкилотлар ходимларидир.
Улар 10 кунни космик кема нусхасига ўхшаган махсус ер модули-симуляторида ўтказади.
У космонавт, Қозоғистон қаҳрамони Айдин Аимбетов ташаббуси билан Eurasian Ventures Group компанияси томонидан ишлаб чиқилган.
Эслатиб ўтамиз, Астанадаги Миллий коинот марказида SANA-1» ноёб тадқиқот лойиҳаси ишга туширилди. Ушбу модул космик парвоз каби таассурот қолдиради.
Шунингдек, Туркий Давлатлар Ташкилоти ўз байроғини коинотга юбориши ҳақида ёзган эдик.