Конституциядаги экологик нормалар давлат сиёсатининг устувор йўналишини белгилайди - эксперт
ASTANА. Кazinform - Конституцияда экологик тамойилларнинг ўрнатилиши атроф-муҳитни муҳофаза қилиш сиёсатининг аҳамиятини оширади ва жамиятда экологик маданиятни ривожлантириш учун замин яратади. Бу ҳақда BIZDIÑ ORTA подкастида “Халқаро яшил технологиялар ва инвестиция лойиҳалари маркази” НАЖнинг Яшил технологиялар департаменти директори Айман Есекина маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Конституцияга экологик нормаларнинг киритилиши давлат ва фуқароларнинг атроф-муҳит олдидаги масъулиятини оширади.
— Менимча, экологиянинг Конституция даражасида ўрнатилиши бу соҳага давлат сиёсати даражасида катта аҳамият берилишини кўрсатади. Ахир, Конституция қонунчилик иерархиясининг асоси бўлиб, унда белгиланган талабларни бажаришга барчамиз мажбурмиз, — деди Айман Есекина.
У шунингдек, конституция даражасида экологик нормаларнинг ўрнатилиши жамиятда экологик онгни шакллантиришда муҳим рол ўйнашини таъкидлади.
— Бу экологик маданиятни тарбиялаш, экологик онгни шакллантириш учун асос бўлади, — деди у.
Экспертнинг фикрича, конституциявий нормаларни самарали амалга ошириш мамлакатдаги экологик вазиятни яхшилашга ёрдам беради.
— Конституцияда мустаҳкамланган экологик норма шунчаки расмиятчилик эмас, балки ҳақиқий қўлланма бўлиши керак. Бунинг натижасида Қозоғистон экологик маданиятни босқичма-босқич мустаҳкамлаш, замонавий технологияларни жорий этиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш даражасини янги босқичга кўтариш имкониятига эга бўлади, — дея қўшимча қилди у.
Айман Есекина мамлакат қонунчилик тизимида экологик йўналишни мустаҳкамлаш Қозоғистонда барқарор ва "яшил" иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим қадам бўлишини айтди.
Эслатиб ўтамиз, халқаро ташкилотлар Қозоғистоннинг экологик ташаббусларини қўллаб-қувватлади.