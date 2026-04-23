Халқаро ташкилотлар Қозоғистоннинг экологик ташаббусларини қўллаб-қувватлади
ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги бир қатор халқаро ташкилотлар раҳбарлари билан учрашди ва Марказий Осиёда асосий экологик ташаббусларни амалга ошириш йўлларини муҳокама қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев делегатларга Минтақавий экологик саммитда иштирок этгани ва уни қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди ва уларнинг кенг тажрибаси умумий муаммоларни ҳал қилишнинг аниқ ёндашувларини илгари суришга ҳисса қўшишига ишонч билдирди.
Президент мамлакат барқарор ривожланишни таъминлаш ва биологик хилма-хилликни ҳимоя қилиш бўйича халқаро институтлар фаолиятига катта аҳамият беришини таъкидлади. Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Қозоғистон минтақавий ва глобал миқёсда экологик масъулият тамойилларини амалга оширишни қўллаб-қувватлайди. Мамлакатнинг янги Конституциясида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат сиёсатининг асосий тамойилларидан бири сифатида белгиланган.
Халқаро конвенциялар вакиллари Давлат раҳбарига Минтақавий экологик саммитни юқори даражада ташкил этгани учун миннатдорчилик билдирдилар.
Улар аҳолининг экологик хабардорлигини оширишга қаратилган "Тоза Қозоғистон" дастурини амалга оширишни қўллаб-қувватлашларини билдирдилар. Мартабали меҳмонлар, шунингдек, мамлакатнинг иқлим ва сув муаммоларини ҳал қилиш бўйича глобал ташаббусларини қўллаб-қувватлашларини билдирдилар.
Учрашувда БМТ Бош котиби ўринбосари — БМТ Атроф-муҳит дастури (UNEP) ижрочи директори Ингер Андерсен, Ёввойи фауна ва флоранинг йўқолиб кетиш хавфи остида турган турлари билан халқаро савдо тўғрисидаги конвенция (CITES) бош котиби Ивонн Игеро, БМТнинг Биологик хилма-хиллик бўйича конвенция ижрочи котиби Астрид Шомакер ва Базель, Роттердам ва Стокгольм конвенциялари ижрочи котиби Рольф Пайе иштирок этди.