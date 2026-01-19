10:45, 19 Январь 2026 | GMT +5
Қизилўрдада Миллий қурултой бошланди
QYZYLORDA. Kazinform — Бугун Қизилўрдада V Миллий қурултой бошланди.
Икки кунлик йиғилишнинг биринчи куни тўртта панелли бўлимиларда йиғилишларни ўз ичига олади.
Ижтимоий-маданий ривожланиш бўлимига Бош вазир ўринбосари - Маданият ва ахборот вазири Aида Балаева, Таълим-фан бўлимига эса Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек раислик қилади.
Куннинг иккинчи ярмида фуқаролик жамияти ва иқтисодий ривожланиш масалалари муҳокама этилади.
Қурилтойда мамлакат тараққиёт йўналишини белгиловчи долзарб масалалар муҳокама қилинади.
Шунингдек, Миллий Қурултой аъзолари шу куни вилоят марказидаги бир қатор объектларга ташриф буюришади.
