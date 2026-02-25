Қирғизистонда электр энергияси нархлари оширилади
BISHKEK. Kazinform – Қирғизистонда электр энергияси тарифлари 2026 йил 1 майдан бошлаб кўтарилади. Бу ҳақда мамлакат энергетика вазири Таалайбек Ибраев маълум қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Ўрта муддатли тариф сиёсатига кўра, электр энергияси нархи бу йил 27 тийинга, 2027 йилда 33 тийинга, 2028 йилда 39 тийинга, 2029 йилда 48 тийинга ва 2030 йилда 57 тийинга ошиб, таннархига етади.
Ҳозирда электр энергияси тарифи 1,37 сом/кВт/соатни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йил 1 августдан 2026 йил 31 декабргача Қирғизистон энергетика соҳасида фавқулодда ҳолат жорий этилган эди.
2025 йил сентябрь ойида Қирғизистон энергетика вазири Таалайбек Ибраев яқинлашиб келаётган қиш жуда қийин бўлиши ҳақида огоҳлантирган ва аҳолини электр энергиясини тежашга чақирган эди.
2025 йил ноябрь ойида Қирғизистон президенти Садир Жапаров Энергетика вазирлигига электр энергияси учун чексиз тарифларни қўллашни тўхтатишни буюрди.
Мамлакат бўйлаб мактабларда энергия тежаш чоралари жорий этилди.
Бишкекда ресторанлар, барлар ва клублар соат 22:00 дан кейин ёпилиши ҳақида хабар берган эдик.