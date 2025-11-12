OZ
Тренд:
    14:49, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қирғизистон мактаблари энергия тежаш режимига ўтмоқда

    ASTANA. Kazinform - Мамлакат бўйлаб таълим муассасаларида энергия тежаш чоралари жорий этилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Кыргызстанские школы переходят на режим экономии энергии
    Фото: Freepik.com

    Қирғизистон Республикаси Таълим вазирлиги, ўқув жараёни тугагандан сўнг (барча дарслар тугагандан сўнг) электр энергияси 60 дақиқадан кечиктирмай ўчирилиши кераклигини, бу эса синф хоналарини тозалаш имконини беришини маълум қилди.

    “Ушбу чеклов бинонинг ишлаши ва хавфсизлигини таъминлайдиган коммунал тизимлар ва ускуналарга тааллуқли эмас. Ушбу талаблар ўқувчилар турар жойини, жумладан, ётоқхоналарни тақдим этувчи муассасаларга тааллуқли эмас”, - деб таъкидлади вазирлик.

    Илгари хабар қилинганидек, электр энергиясини тежаш мақсадида Қирғизистон маъмурий муассасаларида соат 18:00 дан 06:00 гача ички ва ташқи ёритиш ҳамда электр жиҳозларидан фойдаланиш чекланмоқда.

