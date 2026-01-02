Кипр Европа Кенгаши раислигини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Кипр Республикаси расман Даниядан Европа Кенгаши раислигини қабул қилди, деб хабар беради Кazinform.
Кейинги олти ой давомида Кипр Европанинг сиёсий кун тартибини белгилайди. Шундай қилиб, биринчи раислигидан 14 йил ўтгач, орол давлати яна бир бор Европа Иттифоқининг "навигатори" ролини ўйнайди.
"Дунё учун очиқ бўлган мустақил Иттифоқ" шиори остида Никосия Европа Иттифоқининг мустақиллигини, айниқса мудофаадан тортиб сув ресурсларигача бўлган муҳим соҳаларда мустаҳкамлашга эътибор қаратади.
Асосий мавзулардан бири Европа мудофааси бўйича "Оқ китоб"ни амалга оширишдир. Кипр Президенти Никос Христодулидеснинг сўзларига кўра, Европа ўз фуқаролари ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун воситаларга эга бўлиши керак.
2030 йилгача бўлган йўл харитаси — Кипр Европа Иттифоқининг мудофаа тайёргарлиги режасини 2030 йилга қадар илгари суришни режалаштирмоқда.
Украинани қўллаб-қувватлаш — Кипр Киевга ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатиш мутлақ устувор вазифа бўлиб қолишини тасдиқлади.
Кипр Европа Иттифоқининг стратегик кун тартибига "сув хавфсизлиги" масаласини киритиш ташаббускори бўлди.
Қурғоқчиликка энг мойил бўлган мамлакат сифатида Кипр сув танқислигига мослашиш учун умумевропа стратегиясини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда. Иқлим ўзгаришига қарши кураш доирасида сувни тузсизлантириш ва самарали суғориш технологияларига инвеститсияларни қўллаб-қувватлаш.
Миграция ва қўшни давлатлар билан муносабатлар
Кипрнинг географик жойлашуви уни Европа учун "калит"га айлантиради. Никосия бу тажрибадан "Ўрта ер денгизи мулоқоти"да фойдаланишни мақсад қилган. Миср, Иордания ва Исроил билан алоқаларни мустаҳкамлаш, минтақада барқарорликни таъминлаш режалаштирилган.
Бундан ташқари, Европа Иттифоқининг янги Миграция ва бошпана Пакетини амалга оширишни мувофиқлаштириш ва ташқи чегараларни ҳимоя қилишга эътибор қаратиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, бу йил яна бир ЕИ давлати еврога ўтади.