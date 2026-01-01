Бу йил яна бир ЕИ давлати еврога ўтади
ASTANА. Кazinform — Болгария ўзининг миллий валютаси — лев билан расман хайрлашади ва 2026 йил 1 январдан бошлаб еврони давлат валютаси сифатида жорий этади.
Novinata нашрининг хабар беришича, мамлакат Евроҳудудга қўшилади. Бу барча зарур талабларни бажариш учун кўп йиллик саъй-ҳаракатлар натижасидир.
2026 йил 1 январдан бошлаб евро Болгариянинг расмий валютаси сифатида левни аста-секин алмаштиради. Икки валюта бир ой давомида ёнма-ён ишлатилади. Левда тўлов амалга оширилган тақдирда, пул еврода қайтарилади. Бу левни муомаладан босқичма-босқич олиб ташлаш имконини беради.
Нархларни лев ва еврода бир вақтнинг ўзида кўрсатиш 2025 йил 8 августдан бери мажбурий бўлиб, 2026 йил 8 августгача амал қилади.
Тижорат банклари Болгария Миллий банкидан (БМБ) евро банкноталари ва тангаларини олдиндан депозитга қўйишди ва дўконлар ва корхоналарга нақд евроларни етказиб беришди. Евро банкноталари ва тангаларини БМБ, тижорат банклари ва тижорат банки бўлмаган қишлоқ жойлардаги исталган почта бўлимида алмаштириш мумкин.
БМБда алмаштириш бепул ва чексиздир. Банклар ва почта бўлимларида алмаштириш дастлабки олти ой давомида бепул бўлади. 2026 йил 1 июльдан кейин банклар ва почта бўлимлари алмаштириш учун тўлов олишлари мумкин.
1 январдан бошлаб Болгариядаги банкоматларнинг 96 фоизи евро банкноталарини чиқаради, қолганлари эса икки ҳафта ичида еврони чиқариши режалаштирилган.
Болгария ҳукумати мамлакатнинг Евроҳудудга қўшилиши учун кенг кўламли тайёргарлик кўрди. Еврони жорий этиш ва левни муомаладан чиқаришнинг бутун ташкилий механизми Миллий ўзгариш режасида батафсил баён этилган.
Евро Болгария фуқаролари ва бизнесига бир қатор амалий афзалликларни олиб келади.
Бу чет элга саёҳат қилишни ва кундалик ҳаётни осонлаштиради, бозорларнинг очиқлиги ва рақобатбардошлигини оширади ва савдони ривожлантиради.
Болгариянинг еврога ўтиш режасининг асосий тамойили истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишдир. Истеъмолчилар учун хавфсиз муҳит яратиш механизмлари учта асосий йўналишга асосланган:
— нархларни бир вақтнинг ўзида икки валютада кўрсатиш;
— товарлар ва хизматлар нархларини назорат қилиш;
— савдогарлар ва хизмат кўрсатувчи провайдерларни назорат қилиш.
Эслатиб ўтамиз, Европарламент Болгариянинг евроҳудудга киришини маъқуллади.