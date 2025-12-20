OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Кейинги «Марказий Осиё — Япония» саммити Қозоғистонда бўлиб ўтади

    ASTANА. Кazinform – Ушбу форматдаги раислик энди Қозоғистонга ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    анжуман
    Фото: Ақорда

    Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари ва Япония Бош вазири кейинги саммитни Қозоғистонда ўтказишга келишиб олдилар.

    Эслатиб ўтамиз, 17 декабрь куни Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди. Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония давлат ташқи ишлар вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.

    18 декабрь куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига император Нарухито номидан расмий қабул маросими бўлиб ўтди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари учун ташкил этилган расмий қабулга келди.

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади.

    Президент Япония Ҳукуматининг Ақтау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади.

    Президентнинг Японияга ташрифи давомида 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди.

    Қозоғистон Президенти Марказий Осиё+Япония Ақорда Япония
