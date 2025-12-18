OZ
Тренд:
    10:20, 18 Декабрь 2025

    Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига расмий қабул маросими бўлиб ўтди

    ASTANА. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига Император Нарухито номидан расмий қабул маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қабул
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди.

    Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония Ташқи ишлар бўйича давлат вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.

    Япония
    Фото: Ақорда

    Токиода умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган шартномалар имзоланади.

    Токио Қозоғистон Президентининг ташрифига қандай тайёргарлик кўраётгани ҳақида ёзган эдик.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 18-20 декабрь кунлари Японияга расмий ташрифи арафасида ушбу мамлакатнинг Қозоғистондаги элчиси Ясумаса Ииджима Кazinformга эксклюзив интервью берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Ташриф доирасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Император Нарухито ва Бош вазир Санаэ Такаичи билан учрашиши режалаштирилган. Шунингдек, у “Марказий Осиё-Япония” саммитида иштирок этади ва бизнес ҳамжамияти вакиллари билан учрашади. Кazinform мухбири Қозоғистон ва Япония ўртасидаги муносабатларнинг энг муҳим жиҳатларига эътибор қаратди.

    қабул
    Фото: Ақорда

     

    Қозоғистон Президенти Ақорда Япония
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
