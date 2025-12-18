Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига расмий қабул маросими бўлиб ўтди
ASTANА. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига Император Нарухито номидан расмий қабул маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди.
Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония Ташқи ишлар бўйича давлат вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.
Токиода умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган шартномалар имзоланади.
Токио Қозоғистон Президентининг ташрифига қандай тайёргарлик кўраётгани ҳақида ёзган эдик.
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 18-20 декабрь кунлари Японияга расмий ташрифи арафасида ушбу мамлакатнинг Қозоғистондаги элчиси Ясумаса Ииджима Кazinformга эксклюзив интервью берди.
Ташриф доирасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Император Нарухито ва Бош вазир Санаэ Такаичи билан учрашиши режалаштирилган. Шунингдек, у “Марказий Осиё-Япония” саммитида иштирок этади ва бизнес ҳамжамияти вакиллари билан учрашади. Кazinform мухбири Қозоғистон ва Япония ўртасидаги муносабатларнинг энг муҳим жиҳатларига эътибор қаратди.