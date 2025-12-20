Президентнинг Японияга ташрифи: 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди
ASTANА. Кazinform – Президентнинг Японияга ташрифи давомида 3,7 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Қозоғистон Япония бозорига уран, нодир металлар ва нефть етказиб беришини таъкидлади.
- Савдо-иқтисодий ва инвестиция алоқаларини жонлантиришга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Ўтган йили ўзаро савдо ҳажми қарийб 2 миллиард долларга етди. Қозоғистон Япония бозорига уран, нодир металлар ва нефть етказиб беради. Япония Қозоғистон иқтисодиётининг асосий инвесторларидан бири ҳисобланади. Унинг мамлакатимизга инвестициялари 8,5 миллиард доллардан ошди. Қозоғистон узоқ вақтдан бери йирик Япония корпорациялари билан муваффақиятли муносабатларни ўрнатган. Биз мамлакатимизда фаолият юритаётган кичик ва ўрта Япония компанияларининг фаолиятини қўллаб-қувватлаймиз. Ишончим комилки, «Марказий Осиё-Япония» бизнес форумида биз икки томонлама алоқаларни фаоллаштирамиз ва янги инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бўйича зарур келишувларга эришамиз. Японияга ташрифим давомида 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди. Улар орасида 3,7 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги тижорат шартномалари бор, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, 17 декабрь куни Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди. Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония давлат ташқи ишлар вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.
18 декабрь куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига император Нарухито номидан расмий қабул маросими бўлиб ўтди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари учун ташкил этилган расмий қабулга келди.