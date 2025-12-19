16:49, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари учун ташкил этилган расмий қабулга келди
TOKIO. KAZINFORM – Қозоғистон Президенти Япония Бош вазири номидан Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари шарафига расмий қабул маросимида иштирок этиш учун Акасака давлат саройига келди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевни Санаэ Такаичи кутиб олди.
Давлат раҳбари эртага “Марказий Осиё-Япония” мулоқотининг биринчи саммитида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Президенти БМТ университетида маъруза қилгани ҳақида хабар берган эдик.