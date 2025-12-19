OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:49, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари учун ташкил этилган расмий қабулга келди

    TOKIO. KAZINFORM – Қозоғистон Президенти Япония Бош вазири номидан Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари шарафига расмий қабул маросимида иштирок этиш учун Акасака давлат саройига келди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевни Санаэ Такаичи кутиб олди.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари эртага “Марказий Осиё-Япония” мулоқотининг биринчи саммитида иштирок этади.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Президенти БМТ университетида маъруза қилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Сиёсат Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Япония
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!