Қозоғистон Президенти БМТ Университетида маъруза ўқиди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Токиодаги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти университетига ташриф буюрди ва “Тартибсизликлар даврида стратегик ишончни тиклаш: Қозоғистоннинг адолатли ва барқарор дунё қуришдаги позицияси” мавзусида маъруза ўқиди.
– Ушбу нуфузли таълим муассасасида маъруза қилган минтақадаги давлатлардан биринчи бўлиб давлат раҳбари бўлиш мен учун катта шарафдир. Мен буни халқаро майдондаги роли ортиб бораётган Қозоғистонга ҳақиқий ҳурмат деб биламан. Мен буни кўп томонламаликни ривожлантириш ва глобал хавфсизликни қўллаб-қувватлаш борасидаги доимий саъй-ҳаракатларимизнинг эътирофи белгиси деб биламан. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти менинг ҳаётимда алоҳида ўрин тутади. Чунки мен Женева Миссияси Бош котибининг ўринбосари ва Бош директори, шунингдек, Қуролсизланиш бўйича конференция Бош котиби лавозимларини эгаллаш бахтига муяссар бўлдим, – деди Президент.
Давлат раҳбари университет ходимларини муассаса ташкил этилганининг 50 йиллиги билан табриклади ва БМТнинг бутун халқаро ҳамжамият манфаатлари учун аниқ ечимларни ишлаб чиқишга қўшган ҳиссасини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ўзи амал қиладиган тамойиллар ва япон этикаси ўртасидаги уйғунликни таъкидлади. Яъни, уйғунлик, донолик ва масъулиятли етакчилик ҳақиқий куч манбаидир.
– Шаҳзода Сётоку VII асрда “уйғунлик ҳамма нарсадан устун бўлиши керак” деб ёзган эди. Бугунги кунда бу тамойил давлат бошқаруви ва халқаро муносабатларда муҳим рол ўйнайди ва Қозоғистон ташқи сиёсатида яққол акс эттирилган, — деди Президент.
