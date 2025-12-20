Президент Қасим-Жомарт Тоқаев «Марказий Осиё — Япония» мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади
АSTANA. Кazinform – Давлат раҳбари бугунги тарихий учрашувни ташкил этиш ташаббуси ва меҳмондўстлиги учун Япония Бош вазири Санаэ Такаичига миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Менимча, ривожланиш даражаси жиҳатидан ноёб мегаполис бўлган Токиода ташкил этилган муҳим форумда иштирок этиш Қозоғистон ва бутун Марказий Осиё учун муҳим воқеадир. «Марказий Осиё — Япония» мулоқотини ўрнатиш ташаббуси Япония томони, жумладан, собиқ ташқи ишлар вазири Ёрико Кавагучи томонидан кўтарилган. Бу катта рамзий аҳамиятга эга. Ташқи ишлар вазирлари даражасидаги биринчи учрашув 2004 йилда Астанада бўлиб ўтган. Бу Марказий Осиё мамлакатлари ва бошқа йирик давлатлар ўртасида шунга ўхшаш платформаларни яратиш учун намуна бўлди, — деди Қозоғистон Президенти.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, бундай саммитлар Марказий Осиёнинг халқаро мавқеининг мустаҳкамланишини ва унинг глобал жараёнларда муҳим рол ўйнай бошлаганини намойиш этади.
– Қозоқ халқи ҳар доим япон халқининг тарихи, анъаналари ва маданиятини ҳурмат қилиб келган. Уйғунлик, вазминлик ва донолик каби қадриятларга асосланган Кунчиқар юрти фалсафаси қозоқ халқининг дунёқарашига мос келади. VII асрдаёқ шаҳзода Сётоку уйғунликни энг олий қадрият деб атаган ва бирлик ва ҳамжиҳатликка чақирган. Ўша пайтда Япония “Рэйва” – “Ажойиб уйғунлик” даврига кирган. Япониянинг Марказий Осиё мамлакатлари билан алоқалари қадимги Буюк Ипак йўлига бориб тақалади, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари илмий, техник ва технологик тараққиётда етакчи бўлган Япониянинг жаҳон иқтисодиётидаги ютуқларига эътибор қаратди.
У шунингдек, кенг қамровли халқаро ҳамкорликни йўлга қўйиш учун катта салоҳиятга эга бўлган Марказий Осиё ривожланиш йўлида эканлигини таъкидлади.
Президент Қозоғистон Япония билан қўшма лойиҳаларни муваффақиятли амалга ошириш, қулай инвестиция муҳитини яратиш учун барча зарур шароитларни яратишга тайёрлигини айтди. Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон-Япония ҳамкорлигининг истиқболли йўналишларига тўхталиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари «Марказий Осиё-Япония» мулоқотининг биринчи саммитида иштирок этиш учун ташриф буюрди.