Давлат раҳбари «Марказий Осиё-Япония» мулоқотининг биринчи саммитида иштирок этиш учун ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитида иштирок этиш учун ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ақорда матбуот хизмати биринчи Марказий Осиё-Япония саммити иштирокчиларининг биргаликда тушган фотосуратини эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, 17 декабрь куни Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди. Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония давлат ташқи ишлар вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.
18 декабрь куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига император Нарухито номидан расмий қабул маросими бўлиб ўтди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари учун ташкил этилган расмий қабулга келди.