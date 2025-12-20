OZ
    05:55, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари «Марказий Осиё-Япония» мулоқотининг биринчи саммитида иштирок этиш учун ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитида иштирок этиш учун ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Ақорда матбуот хизмати биринчи Марказий Осиё-Япония саммити иштирокчиларининг биргаликда тушган фотосуратини эълон қилди.

    саммит иштирокчилари
    Фото: Ақорда
    саммит иштирокчилари
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, 17 декабрь куни Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди. Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония давлат ташқи ишлар вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.

    18 декабрь куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев шарафига император Нарухито номидан расмий қабул маросими бўлиб ўтди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари учун ташкил этилган расмий қабулга келди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Марказий Осиё+Япония Ақорда Япония
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
