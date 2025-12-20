Президент Япония Ҳукуматининг Ақтау портидаги божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади
АSTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Япония Ҳукуматининг Ақтау портидаги божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Осиё ва Европа ўртасида қуруқлик орқали ташиладиган юкларнинг 80 фоиздан ортиғи Қозоғистон орқали ўтишини таъкидлади.
— Марказий Осиёнинг асосий савдо йўлларини Шарқ ва Ғарб, Шимол ва Жануб ўртасида боғлайдиган транспорт ва логистика соҳаси Япония учун янги имкониятлар очади. Осиё ва Европа ўртасида қуруқлик орқали ташиладиган юкларнинг 80 фоиздан ортиғи Қозоғистон орқали ўтади. Транскаспий халқаро транспорт йўналишини ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Япония Ҳукумати Каспий денгизидаги Ақтау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш ниятида. Биз бу қарорни олқишлаймиз. Агар Япония компаниялари келажакда Ўрта йўлакнинг темир йўл, порт, йўл ва логистика инфратузилмасини ривожлантиришга ҳисса қўшса, бу барчамиз учун фойдали бўлади, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев «Марказий Осиё-Япония» мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади.