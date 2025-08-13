Каzinform – 105 йил: ҳамкасблар ва ҳамкорлардан қутловлар
ASTANА. Кazinform — Бугун мамлакатимиздаги энг кўҳна медиа ресурслардан бири – Kazinform халқаро ахборот агентлиги ўзининг 105 йиллигини нишонламоқда. Шу муносабат билан агентлик ходимларига бутун дунёдан табрик мактублари келаяпти.
Бугун эрталаб ҳамкоримиз Эроннинг IRNА ахборот агентлигидан табриклар келди.
— Kazinform ахборот агентлигини 105 йиллиги билан чин қалбимдан табриклайман. Бир асрдан кўпроқ вақт давомида Каzinform бир неча авлодларга маълумот бериб, жамоатчилик фикрини шакллантириб келаётган ишончли янгиликлар манбаи бўлиб келган. Бу катта ютуқдир. Биз IRNА агентлигида Қозоғистон Президентининг телерадиокомпанияси билан ўрнатилган алоқаларни юқори баҳолаймиз ва Эрон ва Қозоғистон халқлари ўртасидаги абадий дўстлик, шунингдек, умумий касбий мақсад асосидаги ҳамкорлик давом этишига умид қиламиз, — дейилади табрик мактубида.
Мўғулистон миллий ахборот агентлиги Montsame ҳам юбилей билан табриклади ва материал чоп этди.
Юбилей тонгида қўшни давлат Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ЎзА табригини етказди.
Болгария миллий ахборот агентлиги NOVINATA.BG ҳам ҳамкорликдан мамнунлигини билдириб, биргаликдаги ишлар мамлакатлар ўртасидаги ўзаро англашувни мустаҳкамлаш ва ишончли ахборотни тарқатишга хизмат қилишини таъкидлади.
Агентликка табрик йўллаган бошқа халқаро ҳамкорлар сифатида АЗEРТАДЖ (Озарбайжон), ТPS (Исроил) ва Арменпресс (Арманистон) ҳам бор эди. Ҳамкорлар Kazinformнинг профессионал журналистика ривожи, тажриба алмашиш ва ҳаққоний ахборотни тарқатишдаги ҳиссасини алоҳида қайд этдилар.
Бундан ташқари, Россиянинг ТАСС ахборот агентлиги жамоаси табрик йўллади.
— Kazinform ўз фаолияти давомида воқеаларнинг ҳақиқий манзарасини акс эттирувчи долзарб ва тасдиқланган янгиликларни тақдим этувчи ишончли ахборот манбаи сифатида эътироф этилди. Профессионал жамоанинг ўзгармас профессионаллиги ва фидойилиги ўқувчилар ва обуначиларнинг ишончи ва ҳурматини қозонди. Kazinform халқаро журналистика ривожига катта ҳисса қўшиб, Қозоғистон Республикаси ва бутун дунёда бўлаётган муҳим сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва спорт воқеаларини ёритиб келмоқда, — дейилади табрик мактубида.
Юбилей маҳаллий ҳамкорлар томонидан эътибордан четда қолмади - InBusiness агентлиги Кazinform агентлигининг мустақил Қозоғистоннинг шаклланиши тарихидаги ролини таъкидлади.
Аввалроқ ушбу қутлуғ сана муносабати билан давлат органларининг агентлик ходимларига йўлланган табриклари билан ўртоқлашган эдик.
Бугун Қозоғистон йилномасининг жарчиси бўлмиш Кazinform 105 ёшга тўлди.
Агентлик юбилей муносабати билан бир қатор материалларни эълон қилди. Кazinform томонидан тасвирга олинган тарихий суратларни ўқувчиларга тақдим этдик.