Ikea Латвия ва Литвадан 24 минг гектар ўрмон сотиб олади
ASTANА. Кazinform — Inter Ikea компаниялар гуруҳи Латвия ва Литвада тахминан 24 минг гектар ўрмон сотиб олиш бўйича келишувга эришди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Yle агентлиги хабар беришича, бу ҳақда ушбу ўрмонларга эгалик қилувчи Финляндиянинг Capman Natural Capital хусусий инвестиция компанияси маълум қилди.
Компания маълумотларига кўра, томонлар битимни 2026 йилнинг биринчи ярмида якунлашни режалаштирмоқдалар.
Inter Ikea компаниялар гуруҳи битимнинг мақсади масъулиятли ўрмон хўжалигини ривожлантириш ва маҳаллий хомашё сотиб олиш эканлигини таъкидлади.
Ikea дунёдаги энг йирик ёғоч истеъмолчиларидан бири бўлиб, 2030 йилга бориб карбонат ангидрид чиқиндиларини икки баравар камайтириш мақсадини қўйган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бразилия глобал ўрмон фондига сармоя киритган биринчи давлатга айланиши ҳақида хабар берган эдик.