Бразилия глобал ўрмон фондига сармоя киритган биринчи давлатга айланади
ASTANA. Kazinform — Бразилия - дунёдаги йўқолиб бораётган ўрмонларни ҳимоя қилишга қаратилган “Абадий тропик ўрмонлари” кўп томонлама молиялаштириш механизмига ўз сармоясини эълон қилган биринчи давлат бўлади, дея хабар беради AZƏRTAC.
AZƏRTAC агентлигининг Reuters агентлигига таяниб хабар беришича, Бразилия президенти Луис Инасиу Лула да Силва сешанба куни БМТда ташаббус билан чиқишни режалаштирмоқда. Бу ҳаракат - глобал иқлим сиёсатини молиялаштириш бўйича турли қарашларга эга ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлардан кўпроқ молиявий улушларни жалб этишга қаратилган.
Бразилия ҳукумати Жамғармани ноябрь ойида Амазониянинг Белем шаҳрида бўлиб ўтадиган БМТнинг иқлим бўйича COP30 саммити олдидан ўзининг асосий ташаббуси сифатида кўради.
Эслатиб ўтамиз, Испанияда ўрмон ўт ўчирувчиларига эрта пенсияга чиқиш ҳуқуқи берилган.