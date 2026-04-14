Ҳормуз бўғози глобал озиқ-овқат инқирозини келтириб чиқариши мумкин — БМТ
ASTANА. Кazinform — БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) Ҳормуз бўғозидаги вазият туфайли глобал қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат инқирози хавфи ҳақида огоҳлантирди, деб хабар беради ТАСС.
ФАО Ҳормуз бўғозидаги узоқ давом этган беқарорлик глобал озиқ-овқат инқирозига олиб келиши мумкинлигини айтди.
Ташкилот маълумотларига кўра, қишлоқ хўжалиги экспортининг 20 фоиздан 45 фоизигача ушбу стратегик йўл орқали ўтади. Бундан ташқари, Форс кўрфази минтақаси ўғитлар етказиб беришда муҳим рол ўйнайди.
ФАО бош иқтисодчиси Максимо Тореро озиқ-овқат нархларининг кескин ошиши ва танқислик хавфи ҳақида огоҳлантирди. Бу, айниқса, ўғитлар ва энергия ташувчилар импортига боғлиқ бўлган энг қашшоқ мамлакатларга таъсир қилиши мумкин.
Унинг таъкидлашича, агар вазият ёмонлашса, оқибатлари пандемия давридаги инқирозга ўхшаш бўлиши ва Эл-Ниньо каби об-ҳаво ҳодисалари туфайли янада кучайиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш ҳажми 90% га камайди.