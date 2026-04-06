    12:39, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш ҳажми 90% га камайди

    ASTANA. Kazinform — Форс кўрфазидаги қуролли можаро бошланганидан бери Ҳормуз бўғозидан ўтаётган нефть танкерлари сони 90% га камайди. Бу ҳақда Баҳрайн ташқи ишлар вазири Абдул Латиф бин Рашид аз-Заяни маълум қилди, деб хабар беради Report.

    Фото: mykn.kuehne-nagel.com

    “Жорий йил 28 февралдан бери Ҳормуз бўғози орқали танкерлар ташиш 90% дан ортиққа камайди”, — деди вазир.

    Унинг сўзларига кўра, Ҳормуз бўғозидаги вазият халқаро ҳуқуқ ва глобал озиқ-овқат хавфсизлигига реал таҳдид солади.

    “Ҳормуз бўғозидаги инқирозни ҳал қилишда вақт жуда муҳим ва уни ҳал қилиш халқаро ҳамжамият томонидан шошилинч чоралар кўришни талаб этади”, — деди аз-Заяни.

    Эрон раҳбарияти шунингдек, АҚШ, Исроил ва операцияни қўллаб-қувватлаган мамлакатлар билан боғлиқ кемалар учун Ҳормуз бўғозини ёпишга қарор қилди. Можаро пайтида бир нечта танкерлар Теҳроннинг рухсатисиз бўғоздан ўтишга уринганларида ҳужумга учради.

