Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш ҳажми 90% га камайди
ASTANA. Kazinform — Форс кўрфазидаги қуролли можаро бошланганидан бери Ҳормуз бўғозидан ўтаётган нефть танкерлари сони 90% га камайди. Бу ҳақда Баҳрайн ташқи ишлар вазири Абдул Латиф бин Рашид аз-Заяни маълум қилди, деб хабар беради Report.
“Жорий йил 28 февралдан бери Ҳормуз бўғози орқали танкерлар ташиш 90% дан ортиққа камайди”, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, Ҳормуз бўғозидаги вазият халқаро ҳуқуқ ва глобал озиқ-овқат хавфсизлигига реал таҳдид солади.
“Ҳормуз бўғозидаги инқирозни ҳал қилишда вақт жуда муҳим ва уни ҳал қилиш халқаро ҳамжамият томонидан шошилинч чоралар кўришни талаб этади”, — деди аз-Заяни.
Эрон раҳбарияти шунингдек, АҚШ, Исроил ва операцияни қўллаб-қувватлаган мамлакатлар билан боғлиқ кемалар учун Ҳормуз бўғозини ёпишга қарор қилди. Можаро пайтида бир нечта танкерлар Теҳроннинг рухсатисиз бўғоздан ўтишга уринганларида ҳужумга учради.