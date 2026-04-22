Хитой роботлари энди уй ишларини бажаради
АSTANА.Кazinform — Хитойдаги одамсимон роботлар ярим марафондан сўнг кундалик уй ишларини ўз зиммаларига олишди, деб хабар беради Reuters.
Хитойлик робототехника ишлаб чиқувчилари одамсимон роботларнинг амалий қўлланилишига эътибор қаратмоқдалар ва диққатларини таъсирчан намойишлардан кундалик вазифаларга қаратмоқдалар. Буни яқинда Пекинда бўлиб ўтган X Square Robot стартапининг тақдимоти тасдиқлайди.
Тадбир давомида роботлар оддий вазифаларни — ахлат йиғиш ва гулларни саралашни ишончли тарзда бажардилар. Бундай намойиш аввалги акробатик ютуқлар каби таъсирчан бўлмаса-да, бу саноат ривожланишида янги босқични белгилайди.
X Square Robot компанияси бош директори Ван Цяннинг сўзларига кўра, роботларнинг техник базаси анча ривожланган, аммо уларнинг "ақл-заковати" ҳали ҳам орқада қолмоқда. Хонани тозалаш, идишларни идиш ювиш машинасига юклаш ёки кийимларни йиғиш каби оддий вазифалар ҳам машиналар учун катта қийинчилик туғдиради.
Ван югуриш каби такрорий ҳаракатларни автоматлаштириш осонроқ эканлигини тушунтирди, чунки улар олдиндан айтиб бўладиган вазиятларда бажарилади. Ҳақиқий дунё муҳитида объектларни бошқариш юқори аниқликни талаб қилади — ҳатто миллиметрнинг бир қисми ҳам бутун операцияни бузиши мумкин.
Ушбу муаммони ҳал қилиш учун компания 100 дан ортиқ хонадонлардан олинган маълумотларга асосланиб, Wall-B деб номланган сунъий интеллект моделини ишлаб чиқди. У тартибсизлик, уй ҳайвонлари ва бошқа омиллар каби реал шароитларни ҳисобга олади.
X Square Robot бош қароргоҳи Шэньчжэнь шаҳрида жойлашган. Стартап май ойининг охирига қадар янги тизимни робот чангютгичларига жорий этишни режалаштирмоқда.
Шунингдек, компания Шэньчжэнь аҳолисига роботлар ёрдамида тозалаш хизматларига буюртма бериш имкониятини тақдим этиш учун 58.com платформаси билан ҳамкорлик қилди. Уч соатлик хизмат нархи 149 юань (тахминан 22 доллар). Компания маълумотларига кўра, роботлар аллақачон 50 дан ортиқ уйларда ишлаган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда одамсимон роботлар марафонига 70 дан ортиқ жамоа тайёргарлик кўрмоқда.