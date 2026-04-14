Хитойда одамсимон роботлар марафонига 70 дан ортиқ жамоа тайёргарлик кўрмоқда
АSTANА.Кazinform — Шу ой охирида бўлиб ўтадиган ярим марафонда 100 дан ортиқ робот иштирок этади, деб хабар беради Euronews.
Мусобақанинг мақсади — одамсимон машиналарни реал шароитларда синаб кўриш.
Одамсимон роботлар Хитойда иккинчи ярим марафонда иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда.
70 дан ортиқ жамоа Пекинда тунги синов югуришида иштирок этиб, ўз роботларини расмий стартдан олдин E-Town ривожланиш зонасида тўлиқ 21 км масофани босиб ўтишди.
Синов давомида расмий мусобақанинг асосий элементлари — маршрут йўналиши, ускуналарни мувофиқлаштириш ва фавқулодда вазиятларга жавоб бериши ишлаб чиқилди. Ташкилотчилар асосий мусобақани 19 апрелга режалаштиришмоқда.
Ҳозирда жамоаларнинг қарийб 40 фоизи тўлиқ автоном навигациядан фойдаланади. Хитой электроника институти вакили Лян Ляннинг сўзларига кўра, бу роботлар учун вазифани сезиларли даражада мураккаблаштиради.
Бу йил янги тоифалар, жумладан, чидамлилик ва маррага етиб бориш учун мукофотлар жорий этилди. Бу мақсадга эришиш осон эмас: ўтган йилги биринчи мусобақада старт олган 21 роботдан атиги 6 таси маррага етиб борди.
Кўпгина жамоалар учун бу тадбир мусобақадан кўра кўпроқ синовга ўхшарди. Хитой қишлоқ хўжалиги университети вакили Ян Кэчаннинг сўзларига кўра, уларнинг роботи ўша куни соат 13:00 да йиғилган ва дарҳол мусобақага қўшилган. Унинг фикрича, бутун масофани босиб ўтишнинг ўзи катта ютуқдир.
Мусобақа давомида қийинчиликлар ҳам бўлган: баъзи роботларнинг бўғинлари қизиб кетган ва батареяларни алмаштиришда уларни совутиш керак бўлган. Бироқ, натижаларни алгоритмларни такомиллаштириш орқали яхшилаш мумкин.
Бошқа роботлар ҳам қийинчиликларга дуч келишди. Genisom AI вакили Сюй Бо уларнинг 1,3 метрли роботида моторларнинг қизиб кетиши ва батареяларнинг тез тугаши каби муаммолар борлигини айтди.
Мусобақага қизиқиш ўтган йилга нисбатан сезиларли даражада ошди: жамоалар сони тахминан беш баравар кўпайди.
