Хитой 30 дақиқада автоном робот ишлаб чиқаради
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг антропоморфик роботлар учун биринчи автоматлаштирилган ишлаб чиқариш линияси Гуандун провинциясининг Фошань шаҳрида ишга туширилди, бу ҳақда Каzinformнинг Пекиндаги мухбири China Daily нашрига таяниб хабар бермоқда.
Guangdong Dongfang Precision ва Leju Robotics ўртасидаги лойиҳа саноатни прототип босқичидан саноат миқёсига ўтказмоқда. Рақамли бошқарувни жорий этиш компанияга ҳар 30 дақиқада битта гуманоид робот ишлаб чиқариш имконини беради.
Линия 92% автоматлаштирилган ва компьютер кўриш тизимларини ўз ичига олган 20 дан ортиқ илғор технологияларни бирлаштиради. Узатма йиғиш аниқлиги 0,02 мм га этади, бу эса муҳим компонентларнинг юқори сифатли йиғилишини таъминлайди.
Қурилманинг ишга туширилиши Гуандуннинг ақлли робототехника учун асосий марказ сифатидаги мақомини тасдиқлайди. 2025 йилда Фошаннинг саноат робот ишлаб чиқариш қуввати 29,6% га ўсиб, 46 000 донага етди.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда роботлар бошқа роботлар учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни бошлади.