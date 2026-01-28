Хитойда роботлар бошқа роботлар учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни бошлади
ASTANA. Kazinform – Хитойнинг Eyou Robot Technology компанияси гуманоид роботлар учун бўғинлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги биринчи автоматлаштирилган линияни ишга туширди, деб хабар беради Global Times.
Сунъий интеллект роботларга югуриш, сакраш ва сальто каби мураккаб ҳаракатларни бажаришни ўргатган. Бироқ, муҳандислар ҳали ҳам энг илғор прототипларни қўлда йиғиш ва созлашлари керак. Бу оммавий ишлаб чиқаришни ташкил қилишни қийинлаштирди.
Шанхайда ишга туширилган автоматлаштирилган ишлаб чиқариш линияси индивидуал лаборатория моделларидан кенг кўламли ишлаб чиқариш босқичига ўтиш имконини берди. Янги заводнинг лойиҳавий қуввати йилига 100 минг қисм ишлаб чиқаришга мўлжалланган ва келажакда бу кўрсаткич 300 минг донагача оширилади.
Компания асосчиси Сунь Цзэцзюнинг сўзларига кўра, бу босқич қўл меҳнатидан ақлли саноат ишлаб чиқаришига ўтиш деб ҳисобланади. Компания ҳозирда Шанхайда жойлашган AGIBOT компаниясига дунёдаги биринчи оммавий ишлаб чиқарилган гуманоид робот учун компонентларни етказиб бермоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, қўшма модуллар роботларнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Уларнинг аниқлиги ва барқарорлиги роботнинг ҳаракат сифатини белгилайди. Ҳозирда бу қисмлар гуманоид роботнинг умумий нархининг тахминан ярмини ташкил қилади.