12:38, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Google 2025 йилнинг энг кўп қидирилган саволларини эълон қилди
АSTANА.Кazinform - Google ўзининг "2025 йилнинг энг яхши саволлари" ҳисоботини эълон қилди, унда йилнинг энг машҳур глобал қидирув сўровлари келтирилган, деб хабар беради Кazinform.
Бу йил энг кўп қидирилган 5 та савол қаторига қуйидагилар киради:
- Эгизаклар
- Ҳиндистон Англияга қарши
- Чарли Кирк
- Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати
- Ҳиндистон ва Австралия.
Фойдаланувчилар шунингдек, қуйидаги тематик янгиликларни қидиришди:
- Чарли Киркнинг қотиллиги
- Эрон
- АҚШ ҳукуматининг ёпилиши
- Лос-Анжелесдаги ёнғин.
Оммабоп фильмлар тоифасида энг кўп қидирилганлар:
- Анора
- Супермен
- Кинотеатрдаги Minecraft
- Гуноҳкорлар
Оммабоп телесериаллар орасида фойдаланувчилар орасида энг катта қизиқиш уйғотганлар:
- Монстер: Эд Гин ҳикояси
- Кальмир ўйини
- Ўтиш даври
- Ажрашиш
- Бу ёзда мен жуда гўзал эдим.
Эслатиб ўтамиз, Павел Дуров Google мен Amazonга муқобил бўлган Cоcоон компаниясини ишга туширди.