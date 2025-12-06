OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:38, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Google 2025 йилнинг энг кўп қидирилган саволларини эълон қилди

    АSTANА.Кazinform - Google ўзининг "2025 йилнинг энг яхши саволлари" ҳисоботини эълон қилди, унда йилнинг энг машҳур глобал қидирув сўровлари келтирилган, деб хабар беради Кazinform.

    Google
    Фото: Anadolu Ajansı

    Бу йил энг кўп қидирилган 5 та савол қаторига қуйидагилар киради:

    1. Эгизаклар
    2. Ҳиндистон Англияга қарши
    3. Чарли Кирк
    4. Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати
    5. Ҳиндистон ва Австралия.

    Фойдаланувчилар шунингдек, қуйидаги тематик янгиликларни қидиришди:

    1. Чарли Киркнинг қотиллиги
    2. Эрон
    3. АҚШ ҳукуматининг ёпилиши
    4. Лос-Анжелесдаги ёнғин.

    Оммабоп фильмлар тоифасида энг кўп қидирилганлар:

    1. Анора
    2. Супермен
    3. Кинотеатрдаги Minecraft
    4. Гуноҳкорлар

    Оммабоп телесериаллар орасида фойдаланувчилар орасида энг катта қизиқиш уйғотганлар:

    1. Монстер: Эд Гин ҳикояси
    2. Кальмир ўйини
    3. Ўтиш даври
    4. Ажрашиш
    5. Бу ёзда мен жуда гўзал эдим.

    Эслатиб ўтамиз, Павел Дуров Google мен Amazonга муқобил бўлган Cоcоон компаниясини ишга туширди.

    Бекабат Узаков
