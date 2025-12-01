Павел Дуров Google ва Amazonга муқобил бўлган Cocoon компаниясини ишга туширди
ASTANА. Каzinform – Павел Дуров Google ва Amazonнинг анъанавий хизматларини алмаштирадиган Cocoon (Confidential Compute Open Network) платформасини ишга туширганини эълон қилди.
— Бизнинг марказлаштирилмаган, хусусий ҳисоблаш тармоғимиз Cocoon ишга туширилди. Cocoon фойдаланувчилардан 100% махфийлик билан биринчи сунъий интеллект сўровларини қайта ишламоқда. GPU эгалари аллақачон TON олишмоқда. https://cocoon.org сайти ишламоқда, ҳужжатлар ва манба коди мавжуд, — деб эълон қилди Павел Дуров Теlegramда.
Дуров таъкидлаганидек, Amazon ва Microsoft каби марказлаштирилган ҳисоблаш провайдерлари қиммат воситачилар сифатида ишлайди, нархларни оширади ва махфийликни пасайтиради. Шу билан бирга, Cocoon анъанавий сунъий интеллект провайдерлари билан боғлиқ иқтисодий ва махфийлик муаммоларини ҳал қилади.
— Энди гап масштаблаш ҳақида. Келгуси ҳафталарда биз кўпроқ GPU қувватини қўшамиз ва Cocoonга кўпроқ дастурчиларни жалб қиламиз. Тelegram фойдаланувчилари 100% махфийликка асосланган янги АI хусусиятларини кутишлари мумкин. Теlegram асосчиси ва TON экотизимининг яратувчиси Cocoon фойдаланувчиларга назорат ва махфийликни қайтариб беради, — деди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Павел Дуров ўзининг қўлга олинишини француз полициясининг хатоси деб атагани ҳақида хабар берган эдик.