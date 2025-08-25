Павел Дуров ўзининг қўлга олинишини француз полициясининг хатоси деб атади
ASTANA. Kazinform – Telegram асосчиси Павел Дуров бир йил аввал ўзининг қўлга олинишини француз полициясининг хатоси деб атади.
Унинг айтишича, йирик платформа бош директорига унинг фойдаланувчилари қилган ишлари учун ҳибс қўйиш нафақат мислсиз ҳолат, балки ҳуқуқий ва мантиқий жиҳатдан ҳам абсурд бўлган.
“Ирония шундаки, мени француз полициясининг ўз хатоси туфайли қўлга олишган: 2024 йил августгача улар француз қонунлари ва ЕИ қонунларига амал қилмаган ва ўз сўровларини Telegramга талаб қилинган ҳуқуқий тартиб орқали юбормаган. Улар тўғри тартибни билиб олишлари мумкин эди, шунчаки Googleдан излаш ёки сўраб қўйиш орқали”, – деб ёзди у ўзининг Telegram-каналида.
Дуровнинг сўзларига кўра, бир йил ўтганига қарамай, «жиноий тергов» унда ёки Telegramда айб топа олмаган. Чунки Telegram ҳар доим Франциядан келган барча ҳуқуқий мажбурий сўровларга жавоб бериб келган.
Дуров маълум қилишича, у ҳали ҳам ҳар 14 кунда Францияга қайтиб боришига мажбур бўлмоқда ва апелляция санаси ҳали белгиланмаган.
“Афсуски, менинг ҳибсга олинишимнинг ягона натижаси Франциянинг эркин мамлакат сифатидаги имижига улкан зарар етказиш бўлди”, – деб қўшимча қилди у.