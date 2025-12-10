Германияда янги йилдан бошлаб мажбурий тиббий суғурта бадаллари ошади
ASTANА. Кazinform — 2026 йилда Германиядаги тиббий суғурта компанияларига бадаллар ошади, деб хабар беради BILD.
Бу ҳақда Германиянинг энг йирик суғурта компанияларидан бири бўлган Techniker Krankenkasse раҳбари Йенс Баас маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Соғлиқни сақлаш вазирлиги харажатларни камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар пакетини амалга ошира олмади ва тиббий суғурта фондлари ўз захираларини тўлдиришлари керак.
Илгари Соғлиқни сақлаш вазирлиги қўшимча бадални 2,9% миқдорида сақлашни режалаштирган эди. Бироқ, соғлиқни сақлаш харажатлари даромадлардан тезроқ ўсиб бормоқда. Бундан ташқари, давлат тиббий суғурта фондлари қонун бўйича маълум молиявий захирага эга бўлиши шарт.
— Менимча, йил бошида қўшимча бадал 3% дан бироз кўпроқ бўлади. Баъзи фондлар одатдаги йиллик циклдан ташқарида ҳам бадалларни оширишга мажбур бўладилар, — деди Techniker Krankenkasse раҳбари Йенс Баас.
Баас соғлиқни сақлаш тизимининг барча соҳаларида харажатларни камайтириш учун кенг кўламли ислоҳотлар зарурлигини таъкидлади.
— Биз тиббий суғурта маблағларидан тортиб, амбулатория клиникалари ва касалхоналаргача бўлган бутун тизимда туб ўзгаришлар қилишимиз керак, — деди у.
