Германияда ҳар бешинчи пенсионер ойига 1400 евро олади
ASTANA.Kazinform — Айни пайтда мамлакатда аёлларнинг пенсиялари эркакларникига қараганда камроқ, деб хабар беради DW.
Германия Федерал статистика бошқармаси маълумотларига кўра, 65 ёшдан ошган немис пенсионерларининг ўртача даромади ойига 1990 еврони ташкил этади.
Уларнинг 20 фоизи ойига 1400 евродан ортиқ даромад топмайди. Таққослаш учун, Германия аҳолисининг ўртача даромади 2300 еврони ташкил этади. Энг кўп даромад топадиган нафақахўрларнинг 20 фоизи ойига 2870 евродан ортиқ олади.
Германиядаги кексалар даромадининг 92 фоизини пенсиялар ташкил этади. Қолганлари мулкий даромад, меҳнатдан олинган даромад ва бошқа манбалар, деб ёзади Der Spiegel.
Нафақага чиққан аёлларнинг даромади эркакларга нисбатан анча кам — аёллар ўртача 1720 евро олса, эркаклар 2320 евро олади. Нашр таъкидлаганидек, бу аёлларнинг умри давомида ишлашга камроқ вақт сарфлаши билан боғлиқ.
Германияда давлат ёрдамига қарам пенсионерлар сони ортиб боряпти.
Агентлик маълумотларига кўра, ўтган йили қарийб 739 минг киши кекса ёшдаги ижтимоий ёрдам олган. Бу кўрсаткич 2020 йилга нисбатан 31 фоизга кўпдир.
Аввалроқ Германияда 100 ёшдан ошганлар сони кўпайгани ҳақида ёзган эдик. Масалан, 2024 йилда Германияда 100 ёшдан ошган 17 900 киши бор. Бу кўрсаткич 2011 йилга нисбатан қарийб 25 фоизга кўпдир.