Елена Рибакина Мадриддаги ғалабали сериясини давом эттира оладими
ASTANА. Кazinform — 21 апрелдан 2 майгача Мадридда (Испания) бўлиб ўтадиган WТА 1000 турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
Елена Рибакина турнирда иккинчи рақам остида рўйхатга олинди.
Иккинчи босқичдан бошлаб қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 58-ракеткаси, хорватиялик Антонижа Ружич ёки 61-ўриндаги руминиялик Елена-Габриэла Русе ўйини ғолиби билан тўқнаш келади.
Яна бир қозоғистонлик, рейтингда 77-ўриндаги Юлия Путинцева биринчи босқичда дунёнинг 50-ракткаси, чехиялик Тереза Валентовадан ўтиб кетишга ҳаракат қилади.
Ўтган йили дунёнинг 1-ракеткаси, Беларусь вакили Арина Соболенко Мадридда ғалаба қозонган эди. У финалда америкалик Кори Гауффни 6:3, 7:6 (7:3) ҳисобида мағлуб этди. Е. Рибакина эса учинчи, Ю. Путинцева иккинчи босқичда мағлуб бўлди.
Бу йил А. Соболенко ўтган йилги рейтинг очколарини ҳимоя қилиши керак бўлади. Агар Е. Рибакина яхши натижа кўрсатса, у очколар жамғармасини кўпайтира олади.
Штутгарт WТА 500 турнири чемпиони бўлган қозоғистонлик теннисчи очколарини 8500 га етказди ва А. Соболенкога (10 895 очко) бир қадам яқинлашди.
WТА чемпионат жадвалида эса 3993 очко тўплаган Е. Рибакина яна юқори поғонага кўтарилди. А. Соболенконинг 3810 очкоси бор.