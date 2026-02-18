OZ
Тренд:
    13:19, 18 Февраль 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Япония Бош вазирига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичини Япония Бош вазири лавозимига қайта сайлангани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда.

    Токаев поздравил Санаэ Такаичи с переизбранием на пост Премьер-министра Японии
    Фото: Акорда

    Президент Японияни мамлакатимизнинг Осиёдаги асосий шерикларидан бири сифатида таъкидлади. Шунингдек, дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган кенгайтирилган стратегик шериклик икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичига юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва япон халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбарининг АҚШга амалий ташриф буюриши ҳақида хабар берилган эди.

